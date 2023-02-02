Мир 02 февраля 2023, 06:41 Американский журналист назвал мотив США, развязавших конфликт на Украине Fox News: США развязали конфликт на Украине ради СПГ и разлада России с Германией РИА «Новости»

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Столкновение на Украине спровоцировали США, которых волновал сжиженный природный газ и пугала возможная кооперация России и Германии. Американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона, запись которой появилась на YouTube, назвал эту кампанию сугубо экономической.

США, по его словам, испугались сближения двух стран. Россия могла бы предложить свои природные ресурсы и кадры, а Германия — капитал и передовые технологии, что стало бы ударом для Штатов. Кроме того, американское руководство, по мнению Джимми Дора, желает красть природные ресурсы других стран. Он считает, что это тоже сыграло свою роль.

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«Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся», — сказал он.

Политический обозреватель не усомнился в том, что за атаками на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» стояли именно США. Однако страной, считает он, управляет совсем не президент Джо Байден, а военная промышленность. Ее действия Джимми Дор объяснил желанием сохранить империализм, свою гегемонию и экономический строй.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате проговорилась, что рада выходу российских газопроводов из строя. Она назвала их грудой металла на дне моря.