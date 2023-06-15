Мир 15 июня 2023, 08:47 Американский журналист назвал лживыми обещания Зеленского не атаковать Россию Журналист Трейси: Зеленский обманул американцев обещанием не атаковать Россию Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, дав почти год назад обещание не атаковать российскую территорию. Об этом в статье для журнала Newsweek написал журналист Майкл Трейси.

Обозреватель напомнил, что летом минувшего года украинский лидер отправился в медиа-тур по США, в ходе которого пообещал не нападать на территорию России. Эти заявления поддержал американский президент Джо Байден. Тем не менее сейчас нет никаких сомнений в том, Украина наносит удары по РФ, отметил журналист.

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«Больше нет никаких разумных сомнений в том, что Украина наносит удары за пределами своих границ, причем во все более агрессивной манере — от трансграничных рейдов до ударов беспилотников по Кремлю», — написал Трейси.

Журналист добавил, что американские чиновники формально осуждают действия Киева, но считают такие удары «разумной стратегией» и говорят открыто об этом, раздавая интервью. Это, по словам Трейси, является фактом обмана и со стороны властей США.

Беспилотники атаковали купол Сенатского дворца московского Кремля в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в результате происшествия повреждения получили два медных листа, которыми покрыта поверхность здания. Никто не пострадал.