Мир 06 апреля 2023, 08:23 Американский журналист назвал истинную причину ареста Трампа Ведущий Fox News Карлсон: Трампа арестовали, так как он конкурент Байдена на выборах Правительство США / Flickr

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Бывшего американского президента Дональда Трампа арестовали за то, что он является конкурентом действующего главы Белого дома Джо Байдена на выборах в 2024 году. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, для всех, в том числе для демократов, очевиден смысл произошедшего в суде Манхэттена.

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«Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Все действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет», — заявил Карлсон.

Он также счел арест экс-главы Белого дома «самым явным вмешательством в выборы в истории США». Ведущий уверен, что вопреки предъявленным 34 пунктам, речь идет об одном преступлении, в котором политика обвинили 34 раза.

Ранее Дональда Трампа арестовали в рамках дела, согласно которому он заплатил крупную сумму бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе. Позже экс-президента отпустили, но расследование дела продолжается. Джо Байден на вопрос о том, считает ли преследование его предшественника политически мотивированным, лишь рассмеялся.