Мир 13 сентября 2023, 12:04 Американский журналист напомнил Западу, что Донбасс — часть России Журналист Ланкастер: Донбасс — это Россия, нравится это Западу или нет РИА «Новости»

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Бывший военнослужащий ВМС США и независимый журналист Патрик Ланкастер напомнил о неприятном для Запада факте. Донбасс считает себя частью России, указал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я всем [жителям Донбасса] говорил, что США и Запад считают эти территории частью Украины, — но они все до одного отвечали, что они — часть России», — добавил Ланкастер.

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Журналист подчеркнул, что это просто факт, нравится он Западу или нет.

Во время прошедших в России выборов ВСУ постоянно обстреливали Донецк и другие населенные пункты, отметил он, подчеркнув, что мирные жители гибнут из-за атак ВСУ ежедневно.

В Единый день голосования, 10 сентября, украинские военные ударили по зданию супермаркета в Донецке, использовав для этого РСЗО «Град». В результате на соседних улицах оказались разрушены несколько частных жилых домов.