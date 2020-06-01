Американский журналист: маловероятно, что Россия причастна к беспорядкам в США

Бом считает, что вероятность того, что Россия как-либо причастна к беспорядкам в США, крайне мала.

«Думаю, что маловероятно. В США поднялось такое народное волнение, что не надо никаких действий со стороны. Оно само по себе происходит. Как мы видим, протесты проходят в 140 городах. Это не та ситуация, которая нуждается во внешней помощи», — заявил журналист.