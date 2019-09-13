Американский журналист купил дом многодетной семье из Донбасса

Патрик Ланкастер родился в Сент-Луисе в штате Миссури. На протяжении пяти лет он освещает события в Донбассе. Однако при этом журналист работает независимо от любых агентств и редакционных изданий. Все, что он видит — описывает в статьях. Кроме этого он помогает волонтерам.

Патрик Ланкастер рассказал, что семья Гайдаш из поселка Зайцево осталась без жилища. Их дом сгорел в результате обстрелов снарядами ВСУ. Тогда журналист организовал сбор средств и купил им новое жилье, в котором смогли поместиться родители и шесть детей.