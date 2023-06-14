Мир 14 июня 2023, 07:30 Американский законодатель пригрозила устроить Байдену импичмент из-за мигрантов Член палаты представителей США Боберт предложила устроить Байдену импичмент Flickr

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Джо Байден на посту президента США не смог решить проблему нарушения южной границы, поэтому должен уйти в отставку, заявила член палаты представителей от штата Колорадо Лорен Боберт. Она внесла предложение объявить ему импичмент, сообщил телеканал Fox News.

«Я представила статьи об импичменте на последнем конгрессе и намереваюсь представить их на этом [заседании], но я также давала некоторым другим комитетам и руководству возможность возглавить [эту кампанию]», — сказала она.

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Лорен Боберт заявила, что Джо Байден не смог исполнить свою конституционную обязанность по защите южной границы США и обеспечению национальной безопасности. Она пригрозила, что если Белый дом не решит проблему нелегальной миграции, а коллеги в течение двух отведенных законодательством дней не рассмотрят ее инициативу, республиканка сама внесет закон об импичменте в рамках привилегированного предложения.

Об отставке Джо Байдена заговорили в июле 2022 года, когда Массачусетский университет в Амхерсте опубликовал результаты опроса — 68% республиканцев и 66% консерваторов хотели объявить ему импичмент в случае победы первых на выборах в палату представителей. Демократ Джеффри Янг заявил, что уход его однопартийца с поста президента решит многие глобальные проблемы.