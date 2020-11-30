Американский врач втайне оплодотворил сотни пациенток

Доктор Куинси Фортье оказался отцом сотни детей. Он оплодотворил сотни пациенток втайне от них. Об этом рассказал его сын в документальном фильме НВО.

Мужчина заявил, что у него могут быть сотни братьев и сестер по всему миру. Об этом написал Nеw Yоrk Роst. Расследование этого дела началось с того, что Венди Бэбст из Орегона засомневалась в своем родстве с отцом. Она поняла, что совсем не похожа на этого мужчину. Бэбст сделала тест, который показал, что вырастивший ее человек не является ее папой. Им был Фортье.

«Я не могу его ненавидеть, потому что я бы не существовала без него», — призналась женщина.

Позже открылись и другие истории. Бывшая пациентка Фортье подала на него в суд в 1996 году. Она заявила, что в 1974 и 1976 годах он оплодотворял ее собственной спермой. Женщина же считала, что это биоматериал ее супруга. Позже был сделан анализ ДНК. Она показал, что биологическим отцом ее детей является медик. В итоге стороны на суде заключили конфиденциальный разговор. Об это сообщил таблоид The Sun.

Куинси Фортье известный и признанный врач в Штатах. В 1961 году он открыл свою женскую клинику в Лас-Вегасе. Спустя 30 лет медицинская ассоциация штата Невада признала доктора врачом года. Кроме того, в свое время он был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил США. Фортье давно уже нет в живых. Он умер в 2006 году в возрасте 94 лет.