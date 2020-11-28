Американский врач предупредил о глобальной вспышке коронавируса из-за Дня благодарения

«К 20 января суточное число заражений коронавирусом в США и ближайших странах может достигнуть 400 тысяч», — заявил Иванов и подчеркнул, что это связано с американской традицией ездить в гости к родственникам в День благодарения.

По словам врача, уже 29 ноября В США могут выявить до 200 тысяч новых случаев COVID-19. Он напомнил, что во многих штатах не хватает свободных коек, а уровень смертности от последствий заражения коронавирусом не снижается с середины лета.

«На самом деле смертность составляет 1-1,5%. Нет ни одного средства, которое бы значительно снизило смертность», — пояснил собеседник агентства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах за все время пандемии выявили более 13 миллионов случаев COVID-19. От болезни умерли 264 858 человек. И в первом, и во втором случае это самые высокие показатели в мире.