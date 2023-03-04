Мир 04 марта 2023, 00:44 Американский врач пересадил пациенту «застрявшую в пробке» печень Fox 29: врач сбегал за застрявшей в пробке печенью для ее пересадки жителю США Pxhere

Читать 360tv в

В США врачу пришлось пробежать около километра за застрявшей в автомобильной пробке печенью. Орган нужно было оперативно пересадить пациенту, сообщило издание Fox 29.

Хирург Адам Бодзин должен был провести трансплантацию печени, но машина, которая везла орган, застряла в заторе. Дороги около больницы были перекрыты из-за проведения Филадельфийского марафона.

Реклама

В итоге медик в белом халате решил сам бежать за печенью. Интересно, что он даже обогнал многих участников марафона. Обратно врача до больницы довезли полицейские. В итоге, операция прошла успешно, пациент идет на поправку.

Реклама

Врачи в Донецке спасли пациента с неразорвавшейся миной внутри. Операцию проводили в касках и бронежилетах. Медики успешно извлекли у мужчины взрыватель от мины. Как сообщили в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, если бы бронежилеты не помогли, то врачи могли остаться без рук.