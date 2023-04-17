Мир 17 апреля 2023, 13:23 Американский военный заявил о планах Запада втянуть Россию в конфликт с Грузией Экс-разведчик из США Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины РИА «Новости»

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Западные страны намерены втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку на Украине они терпят неудачу. Такое предположение в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV высказал экс-офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — отметил Риттер.

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По словам американского военного, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию. Это необходимо для отвлечения внимания российских сил от Украины. Однако в этой ситуации у Грузии «нет никаких шансов», отметил Риттер.

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что США подталкивают Украину к наступлению. Он также указал на плохое состоянии ВСУ и отметил, что украинские войска не смогут справиться с российской армией.

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с «360» заявил, что перед тем как дать приказ начать контрнаступление на Украине, американцы попытаются устроить несколько цветных революций в соседних государствах. По его словам, точками отвлечения российских сил могут стать Молдавия, Румыния, Приднестровье.