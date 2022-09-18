Экс-советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине | 360°

Мир 18 сентября 2022, 21:52 Поделиться Telegram

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Viber Экс-советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине Американский генерал-лейтенант в отставке Келлог назвал США стороной конфликта на Украине Pxhere.com

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США предоставляют властям Киева большую часть военной помощи. Это, по словам генерал-лейтенанта в отставке и экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джозефа Кита Келлога, делает их стороной конфликта на Украине. Свое мнение он высказал в интервью Fox News.

Келлог отметил, что, когда Штаты стали отправлять Киеву вооружение по типу HIMARS и MLRS, они подчеркнули, что не желают становиться стороной конфликта.

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«Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — заявил он.

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На этой неделе президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.

Ранее СМИ сообщили, что Киев просит у Вашингтона баллистические ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет до 300 километров. Если Штаты решат начать поставки этих ракет, это приведет их к прямому военному конфликту с Россией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Позже руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что поставляемые Украине американские вооружения предназначены исключительно для защиты территории страны.

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