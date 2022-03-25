Жители востока Украины отличаются от представителей других регионов, потому Киеву не следовало проводить украинизацию Донбасса и мешать региону отстаивать свою автономию. Такое мнение высказал экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, его слова передало РИА «Новости».

«Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — заявил военный.

Ранее глава глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о том, что началу российской спецоперации в Донбассе предшествовал гуманитарный кризис, продолжавшийся восемь лет, за которые войска Украины уничтожили почти 20% инфраструктуры ДНР и ЛНР. До 37% инфраструктуры разрушено со значительными повреждениями. Количество погибших в Донбассе с 2014 года превысило 14,5 тысячи человек. Жертвами нарушений прав человека стали более 6,5 миллиона жителей.