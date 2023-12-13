Мир 13 декабря 2023, 19:59 Американский военный высмеял просьбу об F-16 для ВСУ WP: экс-глава Генштаба США рассмеялся из-за просьбы Украины поставить F-16 Фото: unsplash.com

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Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16. Об этом сообщило издание The Washington Post.

В начале весны в открытом доступе появились секретные материалы США относительно Киева. В них содержалась ранее неопубликованная американская оценка потерь Украины и информация о сокращении поставок боеприпасов.

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После утечки Милли, будучи главой Генштаба США, позвонил Залужному, чтобы принести извинения. Тогда последний заявил, что в слитой информации ничего не говорится об истребителях F-16, а, значит, их необходимо передать как можно скорее. На это Милли рассмеялся, отметило WP.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что элитной 47-й механизированной бригаде ВСУ грозит разгромное поражение из-за нехватки боеприпасов.