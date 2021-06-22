Американский военный вертолет совершил аварийную посадку в Японии

Вертолет ВМС США совершил аварийную посадку в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии. Воздушное судно приземлилось в аэропорту города Ики.

Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту людей не пострадал. По предварительным данным, причиной экстренного приземления могли стать технические неполадки, сообщил местный телеканал NHK.

Известно, что вертолет следовал из Южной Кореи в японский город Сасэбо, где располагается военно-морская база США.

Инцидент прокомментировал министр обороны Японии Нобуо Киси. Он призвал командование Штатов обеспечивать безопасную эксплуатацию военной техники.

Это уже не первая аварийная посадка вертолетов ВМС США в Японии. В конце января прошлого года американское воздушное судно MH-60 экстренно село на воду к востоку от Окинавы.

Были спасены пять членов экипажа. В спасательных жилетах их доставили в лагерь морской пехоты США. Никто из военных не пострадал. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность во время полета.

Осенью 2019 года истребитель F-16 ВВС США во время тренировочного полета в префектуре Аомори выронил учебную ракету. В результате этого инцидента также обошлось без пострадавших.