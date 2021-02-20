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    20 февраля 2021, 07:28

    Американский военный самолет рухнул в Алабаме. Погибли 2 человека

    Андрей Иванов

    Самолет ВВС США T-38 упал около аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристину Торнтон.

    Американский военный самолет рухнул в Алабаме. Погибли 2 человека

    Недалеко от места крушения самолета находится база Национальной гвардии Алабамы и жилые дома. Т-38 при падении не врезался ни в какие конструкции. На место ЧП прибыли военные, полицейские, пожарные и специалисты службы быстрого реагирования.

    Как сообщил телеканал, T-38 — это учебный самолет. На таких машинах обычно летают инструкторы и курсанты. У Национальной гвардии Алабамы есть три базы в штате: в Бирмингеме, Дотане и Монтгомери, где произошла катастрофа.

    Информации о причинах крушения нет. Директор аэропорта Маршалл Таггарт рассказал, что другие пилоты жаловались на слепящий солнечный свет.