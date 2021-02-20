Американский военный самолет рухнул в Алабаме. Погибли 2 человека

Самолет ВВС США T-38 упал около аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристину Торнтон.

Недалеко от места крушения самолета находится база Национальной гвардии Алабамы и жилые дома. Т-38 при падении не врезался ни в какие конструкции. На место ЧП прибыли военные, полицейские, пожарные и специалисты службы быстрого реагирования.

Как сообщил телеканал, T-38 — это учебный самолет. На таких машинах обычно летают инструкторы и курсанты. У Национальной гвардии Алабамы есть три базы в штате: в Бирмингеме, Дотане и Монтгомери, где произошла катастрофа.

Информации о причинах крушения нет. Директор аэропорта Маршалл Таггарт рассказал, что другие пилоты жаловались на слепящий солнечный свет.