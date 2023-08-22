Мир 22 августа 2023, 17:07 Американский военный раскрыл главную уязвимость истребителей F-16 на Украине Отставной офицер США Дэвис: российские системы ПВО без проблем собьют F-16 IMAGO/Björn Trotzki/globallookpress

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ВС России с помощью систем ПВО без проблем собьют западные истребители F-16, которые Нидерланды планировали отправить на Украину. Об этом сообщил отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что истребитель обладает уязвимостью перед российскими установками С-300 или С-400. «Он (F-16 — прим.ред.) будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», — указал Дэвис.

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Военный охарактеризовал самолет как надежную машину, но перечислил и его слабости. К ним эксперт отнес дорогое и трудоемкое обслуживание и необходимость разветвленной инфраструктуры.

«Дело не в том, что F-16 — плохая платформа. <…> Это хорошее наступательное вооружение. Но их слишком мало. У Украины почти нет пилотов, способных освоить истребитель в ближайшей перспективе», — подчеркнул бывший военный.

Он добавил, что российские системы ПВО будут крайне эффективным оружием против истребителей F-16.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил о намерении страны передать Украине бронетехнику советского образца.