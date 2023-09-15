Мир 15 сентября 2023, 11:43 Американский военный предрек госпереворот на Украине Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине продолжится

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Украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт с Россией продолжится. Такое мнение высказал капитан морской пехоты США в прошлом и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский понимает, что Украина находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот», — сказал он.

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По мнению эксперта, Зеленский сейчас находится в отчаянии.

ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года. Основные боевые действия пришлись на Запорожское, Южно-Донецкое и Артемовское направления. Президент Владимир Путин заявил недавно о том, что за последние месяцы украинская армия потеряла более 71 тысячи своих бойцов.