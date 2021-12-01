Американский военный предположил поражение Украины в случае войны с Россией

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не справится в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью Gazeta.pl, написало РИА «Новости».

Ходжес отметил стойкость украинских солдат, но считает, что они «не готовы к маневренной войне», так как в последние годы участвовали только в локальном конфликте в Донбассе.

«Несмотря на то, что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», — сказал военный.

По его мнению, для Украины было бы серьезным успехом нанести России потери, которые вынудили бы ее отступить, но это в настоящий момент тоже маловероятно, написал «Взгляд».