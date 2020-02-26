Американский военный подхватил коронавирус в Южной Корее

У американского военного нашли коронавирус. Это первый военнослужащий США, который подхватил вирус китайской пневмонии. Он заразился им в Южной Корее.

«Солдат USFK, дислоцированный на базе Кэмп-Кэрролл, дал положительный результат на COVID-19, что стало первым случаем положительного результата теста на вирус у военнослужащего США. Мы осуществляем все необходимые меры контроля», — сообщили в американских вооруженных силах в Южной Корее.

В вооруженных силах рассказали, что 23-летнего американца поместили на карантин вне базы. Сейчас медики отслеживают всех, с кем он контактировал, чтобы определить, не успел ли молодой человек заразить кого-то еще.

Американским военнослужащим рекомендовали тщательно соблюдать меры гигиены: регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство, не касаться лица и глаз немытыми руками, избегать рукопожатий и ненужного контакта с другими людьми. Тех, у кого появились хотя бы какие-то подозрения, попросили не ходить на работу и обратиться к врачам.

Всего в Южной Корее коронавирусом заразились 1146 человек, 11 из них погибли. Власти страны подняли уровень эпидемиологической угрозы до четвертого «красного».

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределы страны. Во всем мире число зараженных превысило 80 тысяч, из них в Китае находится около 77 тысяч.