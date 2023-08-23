Мир 23 августа 2023, 05:08 Американский военный объяснил, почему Путин до сих пор не «раздавил» Украину Макгрегор: Путин не «раздавил» Украину, потому что не хочет смерти христиан РИА «Новости»

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У российской стороны есть все ресурсы, чтобы раздавить киевский режим, однако президент РФ Владимир Путин не идет на такие меры, потому что видит в украинском народе православных христиан. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Wayne Dupree Podcast.

По его словам, ВС РФ имеет 300 тысяч военных в резерве, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. Некоторые не понимают — почему российский лидер не уничтожил украинскую сторону.

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«Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — заявил офицер.

Экс-советник главы Пентагона объяснил, что подобные мысли не могут прийти в голову тем, кто подвержен пропаганде и утверждает, что Владимир Путин — «это зло».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ со временем «растают», несмотря на многочисленные средства, которые вложили в них США. По мнению бывшего военного, контрнаступление украинской армии провалят, а если НАТО вмешается в ситуацию, то не выстоит против российских сил.