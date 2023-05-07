Мир 07 мая 2023, 02:48 Американский военный назвал атаку на Кремль ошибкой Зеленского Экс-разведчик Риттер: атака на Кремль не спасет армию Зеленского от поражения на поле боя РИА «Новости»

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Атака украинских беспилотников на Кремль — это политический акт, который не даст президенту Украины Владимиру Зеленскому никаких преимуществ. Нападение на резиденцию российской власти офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал большой ошибкой киевского режима. Заявление американского военного разместил YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. <…> Какой результат? Никакой! Откровенно говоря, это политический акт, который не даст никаких военных преимуществ (ВСУ — прим. ред.)», — заявил Риттер.

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Американский военный отметил, что ответственность за содеянное лежит на киевском режиме и его кураторах — США и НАТО. Атака дронов на резиденцию президента России Владимира Путина не изменит того факта, что Украина проигрывает на поле боя, подчеркнул Риттер. Экс-разведчик предупредил, что за этой открытой провокацией последует ответная реакция. При этом Путин не попался в ловушку и показал себя «мастером реагирования» на попытки эскалации.