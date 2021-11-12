Американский военный эксперт заявил, что боевые корабли США больше не представляют угрозы для РФ

Авианосные ударные группы США больше не представляют потенциальной опасности для РФ, считает военный эксперт Марк Эпископос. Перевод его статьи, опубликованной в журнале The National Interest, привело ИА Nation News.

США располагают десятком АУГ, каждая из которых состоит из одного авианосца, авиакрыла-носителя, как минимум из одного крейсера с управляемыми ракетами, эскадры эсминцев и группы ударных субмарин. Это мощные машины, однако российская техника обходит их по эффективности, считает эксперт. В пример он приводит российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

«Имея дальность полета от 1000 до 2000 километров, максимальную скорость, превышающую восемь Махов, и сообщаемую способность маневрировать в полете, „Циркон“ может легко обойти системы „земля-воздух“ нынешних АУГ», — сообщил Эпископос.

Также он упомянул беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«„Посейдон“ движется слишком быстро и может похвастаться слишком большой дальностью действия, чтобы быть надежно перехваченным элементами противолодочной обороны АУГ», — отметил эксперт.