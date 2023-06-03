Мир 03 июня 2023, 03:14 Американский военный эксперт назвал способ оградить США от риска конфликта с Россией Подполковник Дэвис: нейтралитет Украины станет лучшей гарантией безопасности США Freepik

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Нейтралитет Украины является единственным реалистичным способом обеспечить безопасность страны и оградить США от риска конфликта с Россией. Об этом заявил в статье для 19FortyFive американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Бывший военный признал, что прекращение боевых действий без явных гарантий безопасности со стороны НАТО стало бы неприятным исходом для киевского режима.

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«Однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия, остановив ежедневную гибель людей и разрушение своих городов. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге», — подчеркнул Дэвис.

Исходя из интересов безопасности США, крайне неразумно предоставлять гарантии безопасности Украине, которая надолго сохранит тревожные отношения с ядерным государством, заявил аналитик. Америке стоит продемонстрировать, что она не намерена вступать в конфликт, и не давать Киеву мнимых надежд на этот счет.

«Вера в то, что США когда-нибудь захотят рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины, дает Киеву ложную надежду, вызывая риск затягивания военных действий», — считает подполковник в отставке.

США должны сосредоточиться на поиске способов закончить этот конфликт, именно это обеспечит безопасность страны на неопределенный срок, заявил Дэвис.