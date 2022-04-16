Американский военный аналитик заявил о возрождении нацизма на Украине

Украиной сейчас управляют не президент Владимир Зеленский и не парламент, а настоящие нацисты. В стране возродилась давно забытая идеология, в войне с которой погибло от 20 до 30 миллионов русских, которые до сих пор испытывают ненависть к нацизму. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что в России до сих пор чтят память погибших во Второй мировой войне, а День Победы остается самым важным праздником для страны. В качестве пример Риттер привел акцию «Бессмертный полк».

«Семьи погибших проходят парадом десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что „денацификация — это выдумка“. Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность», — заявил аналитик.

Ранее Скотт Риттер заявил, что жители Бучи погибли от рук украинских военных. Он подчеркнул, что именно на сайте силовых ведомств Украины появились объявления о поездке в город для проведения зачистки. Аналитик добавил, что располагает видеозаписью о причастности к убийствам боевиков украинского националистического полка «Азов»*, которые назвали расстрел людей «сафари».

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.