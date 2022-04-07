Американский военный аналитик обвинил украинские войска в убийстве людей в Буче

Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских военных. Такое мнение высказал американский военный аналитик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Риттера, российские военные находились в Буче несколько недель, у них установились хорошие взаимоотношения с местным населениям, был налажен бартер, когда военнослужащие обменивали у гражданских сухпайки на обычные продукты. В результате все, кто был вовлечен в эту деятельность, стали рассматриваться ВСУ в качестве коллаборационистов.

«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», — пояснил Риттер.

По его мнению, участники украинских вооруженных формирований стреляли в людей на улице, стучались в двери домов тех, кто сотрудничал с российскими военными и убивали их. Риттер заявил, что располагает видеозаписью, на которой бойцы полка «Азов»* заявляют, что «направляются на сафари».

«Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было „Сафари“. И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», — сказал аналитик.

Он также отметил, что большинство лежащих тел имеют белые повязки на руках, что означает, что они говорили русским, что они на их стороне. Кроме того, аналитик заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты». Если же повязки на рукаве нет, это означает, что ею связали руки жертвы, утверждает Риттер.

Аналитик обратил внимание и на то, как выглядят тела: они не похожи на трупы, пролежавшие с моменты выхода из Бучи российских войск. Они выглядят, как будто были убиты только что.

«И у нас еще свидетельства — мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», — сказал Риттер.

Он полагает, что жители Бучи были убиты 1 апреля украинской национальной полицией, после чего президент США объявил, что это преступление совершили русские и «Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге». Риттер назвал происходящее «войной пропаганды» и подчеркнул, что она не похожа ни на что, что видели раньше.

Ранее итальянский депутат Франческа Донато заявила о необходимости проверки сообщения о ситуации в украинском городе Буча.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.