Американский владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

«У Nginx и F5 нет более важных приоритетов, чем наши продукты и код. Сразу после указанных событий мы предприняли меры, чтобы обеспечить безопасность наших основных сборок программного обеспечения для Nginx, Nginx Plus, Nginx WAF и Nginx Unit», — приводит издание слова собеседника. В F5 добавили, что все данные хранятся на серверах за пределами России.

Глава Сбербанка раскритиковал уголовное дело против Nginx по жалобе Rambler Подробнее

12 декабря следователи провели обыски в московском офисе Nginx в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, которое возбудили по заявлению Rambler Group. В российской компании считают, что все права на Nginx принадлежат Rambler, так как веб-сервер создал ее бывший сотрудник — Игорь Сысоев.

Сейчас на Nginx работает около трети всех веб-сайтов в мире. F5 Networks купила сервер за 670 миллионов долларов весной 2019 года.