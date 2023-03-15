Мир 15 марта 2023, 11:40 Американский ветеран заявил, что Запад не сможет победить Россию на поле боя и знает это Ветеран ВС США Дрейвен: у Запада не получится победить Россию на поле боя РИА «Новости»

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter выступил с критикой главы МИД Канады Мелани Жоли. Она заявила, что цель ее правительства — сменить власть в России. По мнению бывшего военного, западные страны не смогут победить РФ на поле боя и прекрасно понимают это.

«Запад знает, что военное поражение России — это не вариант, потому что он не может победить ее на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда, — пытаться нападать из тени», — написал он.

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Дрейвен добавил, что Запад не идет на прямые столкновения. Вместо этого он устраивает беспорядки, восстания и бедствия в неугодных ему государствах. Западные политики пытаются настроить людей против своих правителей, а потом сменить их на марионеточные власти.

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Ранее ветеран ВС США говорил, что Россия и Украина могли и дальше быть добрыми соседями, если бы Запад не стал настраивать их друг против друга. По его словам, западные страны приложили усилия к тому, чтобы украинская и российская стороны не заключили мирный договор.