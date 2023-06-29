Мир 29 июня 2023, 02:56 Американский ветеран заявил, что Украине будет безопаснее с Россией Американский ветеран Дрейвен: Украине и ее народу было бы безопаснее с Россией РИА «Новости»

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Украина и ее народ были бы в большей безопасности, если бы были с Россией. Такой неожиданный вывод сделал американский ветеран Ноктис Дрейвен в своем аккаунте в Twitter.

«Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем. Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — заявил Дрейвен.

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Ветеран отметил, что Россия никогда не претендовала на всю Украину. Изначально речь шла лишь о тех территориях, которые всегда были русскоязычными. Дрейвен заявил, что сейчас «нужно спасать всю Украину».

«Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но и от самой себя», — подытожил американский ветеран.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Это продуманный план американцами по развалу православия как такового, заявил ранее украинский политик Владимир Олейник.