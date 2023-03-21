Мир 21 марта 2023, 06:18 Американский ветеран выдал фото из Ирака за Украину и уличил США в лицемерии Ветеран ВМФ США Пособец в ответ на критику России напомнил Белому дому о вторжении в Ирак Wikimedia Commons

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США безнаказанно вторглись в Ирак, а теперь обвинили Россию в неоправданной агрессии на Украине. Такое поведение высмеял американский активист, ветеран Военно-морского флота Джек Пособец. В своем Twitter он выдал снимок из Ирака за украинский.

«Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме», — написал бывший военный.

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Джек Пособец прикрепил к твиту фото бомбардировки Ирака в 2003 году. Некоторые из двух миллионов его подписчиков поверили, что он показал Украину и стали осуждать Россию, другие поняли намек и тоже призвали Белый дом к ответу. Журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что в этом нет смысла — США привыкли убивать миллионы гражданских и бомбить другие страны, насаждая демократию и не неся за это никакого наказания.

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Исполнилось ровно 20 лет с момента вторжения американской армии в Ирак. Конфликт продолжался восемь лет, хотя активная фаза завершилась примерно за месяц. Историк и политолог Вардан Багдасарян перечислил глобальные последствия этой кампании.