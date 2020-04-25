Американский ветеран сравнил пандемию со Второй мировой войной

Полковник считает, что Вторая мировая была намного опаснее, чем сегодняшняя пандемия. Она принесла большое количество жертв, особенно в Советском союзе. А сейчас есть повод задуматься, чтобы снова стать США союзниками России, несмотря на многие противоречия в политике.

«Мы потеряли очень много людей, особенно в России, когда Германия напала на вас. Мне кажется, появление вируса — это хорошая демонстрация того, что США и Россия занимают общую позицию — обе страны были застигнуты в аналогичной ситуации, обе страны пытаются найти решение», — сказал ветеран.

Фрэнк Кон — участник легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

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