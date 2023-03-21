Мир 21 марта 2023, 10:01 Американский ветеран рассказал, в чем на самом деле «виноват» Путин Американский ветеран Дрейвен: президент РФ Путин виновен лишь в том, что не продал страну РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на самом деле «виновен» лишь в том, что не продал Россию Западу. Таким мнением поделился американский ветеран Ноктис Дрейвен в Twitter.

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — подчеркнул он.

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Дрейвен добавил, что Запад понимает, что победить Россию «в военном отношении» — «не вариант» и эту страну нельзя заставить подчиниться, как Францию, Британию, Германию и другие. От безвыходности западные страны и решили выписать необоснованный ордер на арест Путина в Международном уголовном суде (МУС).

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Ноктис Дрейвен не раз признавался, что симпатизирует России и ее лидеру. Ранее он отмечал, что хотел бы пожать руку Владимиру Путину за то, что он сделал для своего народа и мира. А после оглашения послания российского президента Федеральному собранию американский ветеран даже захотел «обнять его как брата».