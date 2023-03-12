Мир 12 марта 2023, 01:50 Американский ветеран призвал к миру с Россией после просмотра видеоролика из Крыма Ветеран ВС США Дрейвен после просмотра ролика из Крыма призвал к мирным переговорам с РФ Unsplash

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Россия и Украина могли бы жить в мире, если бы злой язык Запада не нашептывал Киеву коварный план. Об этом в Twitter написал американский ветеран Ноктис Дрейвен после просмотра видеоролика с пейзажами Крыма.

«Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. <...> Мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное», — написал ветеран ВС США.

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Западные партнеры приложили максимум усилий, чтобы не допустить заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, считает военный. Признать Крым российским, независимость Донбасса и внеблоковый статус Украины — было бы легко согласиться на российские условия, уверен Дрейвен.

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США и союзники из НАТО уже поняли, что Россию им не сломить, однако отступать они не намерены, слишком много усилий приложили. Нынешний киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским «продали душу Западу», написал ветеран. А Запад все еще готов отдать жизнь каждого украинца за свое дело, подчеркнул Дрейвен.