Американский ветеран предупредил о ядерной угрозе при борьбе с российскими подлодками

Российские атомные подводные лодки — это один из основных факторов ядерного сдерживания. Любая угроза извне в отношении этих кораблей может спровоцировать ядерный конфликт.

Своим мнением на страницах американского журнала Naval War College Review поделился ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс.

Сейчас США и НАТО разрабатывают эффективные способы борьбы с российскими подводными лодками в духе холодной войны. По мнению Дисмьюкса, угрожать этим кораблям ВМФ РФ не стоит, так как можно спровоцировать применение ядерного оружия.

«Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту. <…> В такой ситуации неудача куда предпочтительней успеха», — заявил Дисмьюкс.

Ветеран добавил, что Соединенные Штаты и их союзники должны пересмотреть стратегию борьбы с атомными подлодками России у ее же берегов.

12 июня российским военным передали ракетный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «360», что эта вооруженная 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» подлодка — серьезное оружие. По словам эксперта, Россия модернизирует свою стратегическую триаду, в том числе и морские ядерные силы.