Мир 17 марта 2023, 12:18 Американский ветеран объяснил, с помощью чего Зеленский обманывает Запад Ветеран ВС США Дрейвен: Зеленский использует образ военного лидера для обмана Запада Соцсети

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Украинский президент Владимир Зеленский специально использует образ военного лидера для одурачивания Запада. Такое мнение высказал американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

«Зеленский — актер, прошедший обучение у самых профессиональных пропагандистов Запада. Он везде носит „военную“ форму и выглядит нарочито неопрятно. Это создает иллюзию того, что он напряжен, серьезен и постоянно принимает участие в конфликте», — написал Дрейвен.

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Ветеран добавил, что своим видом Зеленский создает образ человека, как будто только пришедшего с поля боя. Он выглядит так при встрече с американским лидером Джо Байденом и во время других переговоров или публичных выступлений. Складывается впечатление, будто бы у украинского президента нет времени переодеться и надеть костюм.

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Одним из ключевых конкурентов Владимира Зеленского считается главком ВСУ Валерий Залужный, заявил «360» украинский политик Владимир Олейник. По мнению эксперта, закон «Об усилении демократического гражданского контроля над ВСУ» должен ослабить позиции Залужного.