Мир 09 февраля 2023, 08:02 Американский ветеран и писатель признался в желании пожать руку Путину Американский ветеран Дрейвен выразил поддержку президенту России Путину Пресс-служба Кремля

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Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен признался, что хотел бы пожать руку росийскому президенту Владимиру Путину и произнести ему слова благодарности. В посте, появившемся в Twitter, Дрейвен ответил на вопрос бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что бы он спросил, встретившись с Путиным.

«Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира», — заявил ветеран.

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Бывший военный США также сказал бы президенту РФ, что он и другие прикладывают все силы к тому, чтобы «вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине».

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Ранее Ноктис Дрейвен отмечал, что американские наемники сражаются не на той стороне — им следовало бы перейти на сторону России. К тому же самому ветеран призвал и украинских мужчин, предположив, что они и сами не хотят участвовать в конфликте, который развязали США и НАТО, к тому же «все уже проиграно».