Американский ведущий построил повозку и запряг в нее собаку-робота

Экс-ведущий передачи «Разрушители легенд» Адам Сэвидж, а теперь YouTube-блогер получил для тестирования робособаку Spot от компании Boston Dynamics. Он решил проверить ее на повозке собственной разработки.

Сэвидж, который также является актером и специалистом по спецэффектам, построил одноместную рикшу за пять дней. Ведущий рассчитывал на то, что Spot будет везти повозку вместе с ним. В итоге эксперимент удался. Собакоробот действительно вез рикшу. Это удалось благодаря грузовым креплениям на спине Spot. Адам Сэвидж просто прикрепил к ним повозку.

Но такая конструкция оказалась не очень практичной. Робот двигался медленно, плохо справлялся с подъемами, иногда двигался рывками. Однако ведущий-изобретатель и сотрудники Boston Dynamics исправили проблему. Экс-ведущий «Разрушителей легенд» заявил, что в скором времени снимет новые ролики с роботособакой.

Boston Dynamics несколько лет занимается разработкой роботов. Свои успехи она показывает в Сети. Продажи робота Spot стартовали осенью 2019 года.