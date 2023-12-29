Мир 29 декабря 2023, 13:46 Американский университет уволил ректора за порно с женой WSJ: университет в Висконсине уволил ректора Гоу за порно с супругой Freepik

Читать 360tv в

Ректора Университета Висконсина Джо Гоу сняли с поста за создание порнографических роликов с женой. Решение единогласно принял попечительский совет кампуса на срочно созванном заседании, сообщила газета The Wall Street Journal.

«В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб», — заявил журналистам канцлер университетов штата Джей Ротман.

Реклама

Он назвал эти действия «отвратительными», но не уточнил, в чем они состояли.

По данным издания, в Сети также появился ролик, в котором Джо Гоу и его жена готовят веганские блюда вместе с актерами фильмов для взрослых и открыто называют на видео свои имена. При этом сам ректор университета заявил, что ни об университете, ни о должности не упоминал, а увольнение нарушает его право на свободу слова. Гоу планирует подать иск в суд.

По данным СМИ, уволили и супругу Гоу, профессора Кармен Уилсон.

Ранее в США уволили сотрудника сената Эйдана Маэсе-Черопски, который снял гей-порно* прямо в зале заседаний.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.