Американский университет даст возможность получить ученую степень по марихуане

В Мичигане университет Лейк-Сюпериор впервые предложил ввести стипендию для студентов, которые хотят получить ученую степень по химии каннабиса. Размер ежегодной выплаты будет составлять 1200 долларов — это примерно 93,1 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте CNN.

Финансированием стипендии займется Центр по тестированию каннабиса Steadfast Labs. Однако для получения выплаты студент должен учиться на втором курсе и выше, а средний быть у него должен быть не ниже трех.

Помимо этого, университет будет отдавать предпочтение студентам, живущим в Детройте, так как это зона обслуживания центра тестирования.

Университетская учебная программа по химии каннабиса — первая в Америке. Набор был открыт еще в 2019 году. Как отметил декан Стив Джонсон, «зачисление растет в геометрической прогрессии».

Специалисты спрогнозировали, что к 2022 году в индустрии каннабиса будет около 500 тысяч рабочих мест. После выпускники программы смогут найти работу в сфере здравоохранения, правопорядка, фармацевтики и маркетинга.

В конце марта в американском штате Нью-Йорк местные власти предложили легализовать продажу марихуаны в немедицинских целях.