Американский учитель предложил школьникам решить задачу об изнасиловании

В одной из школ Техаса педагог задал своим ученикам нестандартное домашнее задание. В нем говорилось об изнасиловании и найденной на месте преступления сперме.

Около 90 студентам-биологам школы Klein Collins High School предложили ответить на вопрос, кому из трех предполагаемых преступников принадлежит изъятый на месте преступления биоматериал. Об этом рассказала газета The New York Post.

«Сьюзи подверглась нападению в переулке и стала жертвой изнасилования. Полиция собрала образец спермы, который был оставлен на месте преступления, и теперь трое подозреваемых под стражей. Кто из них изнасиловал Сьюзи?» — приводится в публикации текст задания для урока по ДНК.

Местное управление образования заявило, что оно не входит в утвержденную учебную программу и «не отражает ее направленность».

«Были приняты соответствующие корректирующие меры», — заметили в ведомстве.

Представитель независимого школьного округа Кляйн не стал уточнять, грозит ли разославшему задание учителю дисциплинарное взыскание.

Родители учеников в свою очередь заявили о неуместности задач подобного плана.