Американский учитель обезоружил школьного стрелка объятиями

18-летний Анхель Гранадос-Диас пришел в свою школу, расположенную в Орегоне, с огнестрельным оружием. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень выходит в коридор с дробовиком в руках. Школьный тренер привлек внимание парня, а потом обнял его. Это позволило подбежавшему мужчине забрать оружие и быстро покинуть помещение.

«Я видел выражение его лица, смотрел ему в глаза, смотрел на оружие. Понял, что это настоящее ружье, и тогда мои инстинкты просто взяли верх», — признался позднее Лоу.

Оказалось, что у Анхеля имеются психологические проблемы. Тренер рассказал, что чувствовал сострадание к парню и понимал, что тот просто сломался.

Анхеля обвинили в том, что он пронес огнестрельное оружие в общественное здание, подверг опасности окружающих из-за заряженного ружья. Полиция сообщила, что в стволе был всего один патрон.

Инцидент произошел еще в мае. Теперь завершилось расследование дела и был вынесен приговор. Анхелю Гранадос-Диасу назначили испытательный срок длительностью 36 месяцев. В течение всего этого времени он не имеет права показываться на территории школы. В рамках соглашения о признании вины прокуратура обязала парня пройти курс лечения от токсикомании, а также восстановить при поддержке специалистов психическое здоровье.