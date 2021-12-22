Американский ученый заявил, что США потеряли возможность сблизиться с Россией

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер заявил, что США потеряли возможность наладить отношения с Россией. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт отметил, что власти Штатов могли наладить долгие экономические и политические связи с Москвой. Однако страна выбрала плохую конфронтацию с Россией, которая негативно сказывается на обеих странах, передали «Дни.ру».

По словам Карпентера, США вели себя высокомерно в период распада Советского Союза, из-за чего возникла новая холодная война.