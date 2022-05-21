Американский ученый заявил, что оспу обезьян чаще находят у гомосексуалистов

Многие люди, у которых нашли оспу обезьян, были гомосексуалистами или бисексуальными мужчинами, рассказал Daily Mail эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе доктор Амеш Адалья. Пока никто не доказал, что здесь есть взаимосвязь, заметил ученый.

«Возможно, они просто были все вместе на вечеринке, где все друзья оказались определенной сексуальной ориентации», — предположил Адалья.

Он подчеркнул, что контакты могли быть и не сексуальными — «просто нужно чье-то прикосновение к коже».

«Учитывая, что есть четыре случая среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, нам, вероятно, нужно подумать о том, чтобы отправлять сообщения в наши венерологические клиники <…> о том, что нужно быть начеку», — добавил ученый.

Впрочем, по его словам, медработники сейчас должны быть внимательны к любой сыпи, которая похожа на возникающую при оспе обезьян.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения соберет чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой этого заболевания. Оспу обезьян уже зафиксировали в Испании, Бельгии, Англии, Франции, Швеции, Австралии и других странах.