Американский ученый: в США завышают смертность от коронавируса в политических целях

«Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (Centersfor Disease Controland Prevention, сокращенно CDC) разослал инструкции врачам регистрировать как умерших от COVID-19 даже тех, у кого наличие вируса не установлено, а также причиной смерти мог быть не вирус», — обратил внимание специалист.

По его словам, согласно статистике CDC, сейчас в Штатах смерти от пневмоний и гриппа меньше, нежели за тот же период 2019 года.

«Интересно, а сколько смертей от гриппа и пневмоний без коронавируса сейчас спишут на коронавирус?» — задался вопросом собеседник информагентства.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом не так однозначна. Необходимо учитывать политические пристрастия тех или иных сил в правительственных кругах США. Для многих из них возникший кризис был надеждой победить действующего лидера Дональда Трампа, поскольку, прежде всего его электорат страдает от ограничительных мер, вызванных пандемией.