США сделали из Украины оружие против России. Такое заявление в статье для информационного портала The Grey Zone сделал научный сотрудник — докторант Института Познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз. По его мнению, Штаты уже на протяжении двух десятилетий «оголтело милитаризуют» Украину, при этом направляя усилия против РФ.

В своем материале Клоуз подчеркнул, что именно американская сторона несет вину за происходящее в настоящее время на Украине. По утверждению эксперта, после организованного Вашингтоном госпереворота на Украине в 2013–2014 годах американские войска обучали украинцев, в том числе представителей неонацистских подразделений, вести боевые действия в населенных пунктах. Милитаризация Украины является частью стремления США к тому, что Пентагон именует «доминированием в полном спектре».

При работе на Украине американцы в качестве пешек также используют гражданских лиц.

«Отсутствие у официального Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к той грани, за которой находится смертельная ядерная катастрофа», — сообщается в материале.

Клоуз убежден, что западная общественность должна потребовать остановки кризиса на Украине после того, как она восемь лет отворачивалась от данного конфликта.

Ранее стало известно, что США продолжают обучение украинских военных обращению с поставляемым американским оружием.