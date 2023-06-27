Мир 27 июня 2023, 12:01 Американский уборщик случайно уничтожил в лаборатории результаты 25-летнего исследования The Times Union: уборщик из США уничтожил результаты 25-летнего исследования в лаборатории Unsplash

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Уборщик из США отключил оборудование в лаборатории и случайно уничтожил результаты 25-летнего научного исследования. Об этом написало издание The Times Union.

В морозильной камере Политехнического института Ренсселера в городе Трой, штат Нью-Йорк, хранились клеточные культуры и образцы при температуре −44 градуса Цельсия. Исследования имели большое значение для разработки солнечных панелей. Из-за сбоя в работе камера начала издавать звуковые сигналы. Ученые вывесили табличку для сотрудников лаборатории, попросив не трогать и не отключать оборудование. Однако 17 сентября 2020 года уборщик, видимо, не заметил этого и решил прекратить сигнал тревоги, выключив электрические рубильники. Позже на допросе сотрудник сообщил, что был уверен будто включает их.

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На следующий день исследователи обнаружили, что температура в камере выросла до +3,5 градуса, и стали срочно спасать материалы для исследования, но большую часть образцов восстановить не получилось. Университет подал иск в суд против фирмы, которая наняла этого уборщика. Согласно документу, на воссоздание утраченных образцов нужен миллион долларов.

Уборщик на протяжении всего допроса пытался оправдаться и доказать, что просто хотел помочь и не делал ничего дурного.