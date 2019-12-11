Американский туалет на МКС будут чинить несколько месяцев

Как отметило ИА НСН, предыдущая поломка АСУ у американцев произошла 27 ноября. Тогда космонавты устранили неисправность своими силами в течение суток.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин напомнил, что МКС уже 20 лет, и оборудование начинает постепенно приходить в негодность.

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«Если на Земле взял да выбросил, то в космосе так не происходит. Как минимум, нужно будет тут это сделать и потом отправить на очередном грузовике к МКС. А загрузка оборудования — это тоже длительный процесс. Надо согласовывать заранее по размерам, массе, другим характеристикам. Здесь решение проблемы может затянуться на несколько месяцев», — объяснил Ионин.

Герой РФ, космонавт-испытатель Сергей Нефедов отметил, что американский сегмент сформирован по модульному принципу.

«В свое время американцы заложили, не только на космических кораблях, но и в авиации, так называемую модульную систему ликвидации неисправностей. Предположим, в авиадвигателе слетели лопатки, то раньше это была страшнейшая и огромнейшая работа по устранению дефекта. Американцы же пошли другим путем — просто вынимают часть двигателя, а новая вставляется. Поэтому, если будет невозможно решить проблему на МКС, то само устройство будет заменено ближайшим рейсом», — заверил Нефедов.

Андрей Ионин обратил внимание на сплоченность космонавтов из разных стран на МКС.

«Чтобы и на Земле было такое единство, нужно организовывать большие высокотехнологичные проекты, тогда страны будет не разорвать. <…> Сначала же и в этой области (освоение космоса — прим. ред) были соревнования между сверхдержавами, а потом научились работать вместе. Это уроки МКС, которые нужно выучить», — заключил Ионин.