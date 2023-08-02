Мир 02 августа 2023, 18:17 Американский трансгендер стал официальным представителем ВСУ в США и Европе ВСУ назначили трансгендера своим официальным представителем в США и Европе Соцсети

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Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей ВСУ для англоязычной аудитории. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналист Эштон-Чирилло приехал на Украину в первые дни СВО, где заключил контракт с ВСУ.

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«Проходил службу в одной из бригад ТРО в должности медика, получил боевое ранение», — рассказали в публикации.

Недавно Эштон-Чирилло начал вести англоязычный проект, борющийся с российской информационной повесткой. Его целевая аудитория — жители США и Европы.

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