Американский телеведущий упрекнул Байдена в намеренном разжигании ситуации на Украине

Нынешнее политическое руководство США специально нагнетает ситуацию на Украине, чтобы решить внутренние проблемы в области энергетики. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил ведущий Такер Карлсон.

По его мнению, Белый дом использует обстановку на Украине, чтобы захватить энергетическую сеть страны и перейти на возобновляемые источники энергии путем отказа от использования углеводородов. Ведущий уверен, что в результате этого многие промышленные города страны обнищают.

«Пора осознать, что Байден делает хуже не Путину, а только американским гражданам», — заявил Карлсон.

Также он добавил, что власти пытаются перевести внимание с внутренних проблем на внешние, в том числе рост цен на заправках.

«Рубль почти полностью восстановился с начала спецоперации. Вот вам и разрушение российской экономики, и вывод российских военных с Украины. И все же мы в США платим все более и более высокую цену за топливо», — сказал Карлсон.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее назвал Байдена худшим президентом в истории страны.