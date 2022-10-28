Американский телеведущий объяснил, почему поддержку Украины нельзя объяснить защитой демократии | 360°

28 октября 2022, 08:49
Американский телеведущий объяснил, почему поддержку Украины нельзя объяснить защитой демократии
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Демократическая партия США использует Украину
Демократическая партия США неискренне поддерживает Украину. Она использует киевский режим ради собственных амбиций. Телеведущий Такер Карлсон заявил об этом в эфире Fox News, сообщило РИА «Новости».
«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — сказал он.
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Политики используют Украину для реализации собственных амбиций и игры на внутриполитической арене. В качестве доказательства телеведущий привел историю с письмом о переговорах с Россией. Члены Демпартии сначала собрали подписи и передали обращение президенту США Джо Байдену, а затем, когда это не понравилось их спонсорам, отозвали обратно и придумали историю со случайной отправкой.
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Письмо подготовили члены палаты представителей Конгресса США. Они призвали изменить подход к конфликту на Украине и добиться переговоров с Россией. Несмотря на то, что его отозвали, украинские чиновники расценили эту историю, как «обнадеживающий» сигнал президенту России Владимиру Путину.
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