Американский телеведущий объяснил, почему поддержку Украины нельзя объяснить защитой демократии | 360°

Мир 28 октября 2022, 08:49 Американский телеведущий объяснил, почему поддержку Украины нельзя объяснить защитой демократии Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Демократическая партия США использует Украину РИА "Новости"

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Демократическая партия США неискренне поддерживает Украину. Она использует киевский режим ради собственных амбиций. Телеведущий Такер Карлсон заявил об этом в эфире Fox News, сообщило РИА «Новости».

«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — сказал он.

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Политики используют Украину для реализации собственных амбиций и игры на внутриполитической арене. В качестве доказательства телеведущий привел историю с письмом о переговорах с Россией. Члены Демпартии сначала собрали подписи и передали обращение президенту США Джо Байдену, а затем, когда это не понравилось их спонсорам, отозвали обратно и придумали историю со случайной отправкой.

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Письмо подготовили члены палаты представителей Конгресса США. Они призвали изменить подход к конфликту на Украине и добиться переговоров с Россией. Несмотря на то, что его отозвали, украинские чиновники расценили эту историю, как «обнадеживающий» сигнал президенту России Владимиру Путину.